Lazio, Tare a Londra ha parlato con l'Arsena di Torreira (Di martedì 21 giugno 2022) Emergono alcune indiscrezioni dal recente viaggio che Igli Tare ha fatto a Londra. Secondo Il Messaggero il ds della Lazio avrebbe parlato con... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Emergono alcune indiscrezioni dal recente viaggio che Igliha fatto a. Secondo Il Messaggero il ds dellaavrebbecon...

Pubblicità

Fiorentinanews : #Torreira si offre (nuovamente) alla #Lazio: #Tare a colloquio con l’#Arsenal #Fiorentina #calciomercato - tuttomonza : #Torreira si offre ancora alla #Lazio: #Tare a #Londra ma l'affare non decolla - Il__Boccia : RT @guru_mercato: Smentisco categoricamente qualsiasi trattativa tra il #Chelsea e #Milinkovic. Caro @InsiderLazio non dire cazzate, il Gur… - LazioNews_24 : #Lazio-#Torreira, il centrocampista si propone: la risposta di #Tare - mempispillo : La Roma cede un personaggio mitologico come Fuzato, nel mentre Tare non riesce a piazzare neanche il figlio in Eccellenza. #Lazio -