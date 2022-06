L'arma definitiva contro il Covid? Inattiva il virus e rende gli ambienti sicuri (Di martedì 21 giugno 2022) Si chiama E4Shield, è una tecnologia completamente realizzata in Italia, e potrebbe diventare la soluzione per debellare la diffusione dei virus - in questo caso il Covid 19 all'interno di ambienti chiusi, come scuole, ascensori o mezzi di trasporto. Si tratta di un semplice apparecchio - presentato ieri a Mind, Milano Innovation District che, emettendo onde elettromagnetiche «inibisce» la carica virale degli agenti patogeni. La tecnologia è stata sviluppata in prototipo e sarà disponibile in due versioni: il dispositivo ad installazione a parete e quello wearable che possono generare rispettivamente una zona di protezione di 50 mq e di 3 m. Lo sviluppo per l'industrializzazione e la commercializzazione avverrà nei prossimi mesi: di installazione immediata, sarà compatibile con qualsiasi altra tecnologia e con la presenza dell'uomo. ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Si chiama E4Shield, è una tecnologia completamente realizzata in Italia, e potrebbe diventare la soluzione per debellare la diffusione dei- in questo caso il19 all'interno dichiusi, come scuole, ascensori o mezzi di trasporto. Si tratta di un semplice apparecchio - presentato ieri a Mind, Milano Innovation District che, emettendo onde elettromagnetiche «inibisce» la carica virale degli agenti patogeni. La tecnologia è stata sviluppata in prototipo e sarà disponibile in due versioni: il dispositivo ad installazione a parete e quello wearable che possono generare rispettivamente una zona di protezione di 50 mq e di 3 m. Lo sviluppo per l'industrializzazione e la commercializzazione avverrà nei prossimi mesi: di installazione immediata, sarà compatibile con qualsiasi altra tecnologia e con la presenza dell'uomo. ...

