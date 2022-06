La siccità ha fatto triplicare gli incendi nel 2022 (Di martedì 21 giugno 2022) L'Italia brucia con gli incendi triplicati nell'ultimo anno rispetto alla media storica con un più di un rogo ogni due giorni dall'inizio del 2022 in un'estate che arriva dopo una primavera che si è classificata come la sesta più calda di sempre sul pianeta. E' quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti su dati Effis in riferimento all'ultima ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi portate dall'anticiclone Caronte sull'Italia dove si moltiplicano i roghi dalla Liguria alla Sardegna, dalla Toscana alla Puglia. Le alte temperature e l'assenza di precipitazioni hanno inaridito i terreni nelle aree più esposte al divampare delle fiamme. Una situazione drammatica spinta dal cambiamento climatico che favorisce incendi più frequenti e intensi, con un aumento globale di quelli estremi fino al 14% entro il 2030 e del 50% entro la ... Leggi su agi (Di martedì 21 giugno 2022) L'Italia brucia con glitriplicati nell'ultimo anno rispetto alla media storica con un più di un rogo ogni due giorni dall'inizio delin un'estate che arriva dopo una primavera che si è classificata come la sesta più calda di sempre sul pianeta. E' quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti su dati Effis in riferimento all'ultima ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi portate dall'anticiclone Caronte sull'Italia dove si moltiplicano i roghi dalla Liguria alla Sardegna, dalla Toscana alla Puglia. Le alte temperature e l'assenza di precipitazioni hanno inaridito i terreni nelle aree più esposte al divampare delle fiamme. Una situazione drammatica spinta dal cambiamento climatico che favoriscepiù frequenti e intensi, con un aumento globale di quelli estremi fino al 14% entro il 2030 e del 50% entro la ...

