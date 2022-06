(Di martedì 21 giugno 2022) - Buona parte degli alleati mette sotto accusa il M5s. Per la Lega le priorità sono caro benzina e siccità, il Pd ricorda che la posta in gioco è la tenuta del governo stesso

Ed ecco il punto: Draghi è consapevole che la stabilità del suo gabinetto sisulla (crescente)...a un "partito di Draghi senza Draghi" alzano ulteriormente la temperatura nella. Il ...Ma non rappresenta la posizione di tutto l'esecutivo: lasemaforo cheOlaf Scholz rischia di andare in tilt in vista della riunione del Consiglio europeo del 28 giugno che discuterà ... La maggioranza regge nonostante lo psicodramma dei Cinquestelle Investing.com - I Btp stanno reggendo il colpo dello strappo del ministro degli esteri Luigi Di Maio il quale, dopo oltre 10 anni, ha deciso di rompere con il Movimento 5 Stelle a seguito delle collis ...Regge in Aula l’accordo siglato a fine maggio sul testo riformulato della riforma fiscale. Tempi stretti per l’ok finale al Senato ...