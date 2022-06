Juve: due nomi per la panchina (Di martedì 21 giugno 2022) Raffaele Palladino e Paolo Montero sono due nomi credibili per la panchina della Juventus Primavera. Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Raffaele Palladino e Paolo Montero sono duecredibili per ladellantus Primavera.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Pogba che va alla #Juve per due volte a parametro zero. #Lukaku che torna all’#Inter per 8 milioni dopo essere cos… - juventusfc : Si è conclusa ieri la stagione #JuventusForSpecial con due giorni di Finali a Novarello! Leggi com'è andata:… - FBiasin : “#Suarez si offre alla #Juve” (Gds) Due anni fuoricorso. - sportli26181512 : Juve: due nomi per la panchina: Raffaele Palladino e Paolo Montero sono due nomi credibili per la panchina della Ju… - ferraiolia : RT @AlfredoPedulla: #Pogba che va alla #Juve per due volte a parametro zero. #Lukaku che torna all’#Inter per 8 milioni dopo essere costato… -