Investire in obbligazioni torna ad essere conveniente con rialzo dei tassi di riferimento? (Di martedì 21 giugno 2022) Investire in obbligazioni torna ad essere conveniente dopo che le banche centrali hanno deciso di aumentare i tassi di riferimento? E' questa la domanda, molto secca, che un nostro lettore ci ha posto. In effetti il sentiment sugli investimenti obbligazionari potrebbe davvero essere arrivato ad un punto di svolta. Dopo anni di scarsissimo appeal, le obbligazioni, parallelamente al cambio di approccio monetario deciso dalle banche centrali, hanno iniziato a ritrovare un certo lustro. L'interrogativo che l'investitore ci ha posto, quindi, è più che legittimo. Ciò non significa che la risposta sia affermativa.

Guadagnare con i BTp il 10% in meno di una settimana Il rialzo dei tassi BCE si avvicina e il mercato lo ha scontato da un pezzo. Dal board di settembre, probabili aumenti del costo del denaro al ritmo di mezzo punto percentuale alla volta. L'i ... BTp Italia 2030, perché è meglio comprare nei giorni del collocamento Ieri c'è stato il primo giorno del collocamento per il nuovo BTp Italia con scadenza 28 giugno 2030 e cedola minima reale garantita dell'1,60% (ISIN: IT0005496994). Gli ordini sono stati 90.000 e pari ... Il Sole 24 ORE Nuovo Btp Italia, conviene investire Analisi del titolo indicizzato all'inflazione In generale”, prosegue, “la domanda di rendimento da parte degli investitori italiani è molto alta, dopo anni di ritorni modestissimi sui titoli di stato. La convinzione di Fusco Femiano è, infine, ch ... Bond, cedole attraenti o bisogna attendere Dai listini alle obbligazioni, dalle materie prime ai beni rifugio (pochi), ecco le risposte agli interrogativi che accompagnano i risparmiatori per uscire dalla tempesta perfetta dei mercati ... Il rialzo dei tassi BCE si avvicina e il mercato lo ha scontato da un pezzo. Dal board di settembre, probabili aumenti del costo del denaro al ritmo di mezzo punto percentuale alla volta. L'i ...Ieri c'è stato il primo giorno del collocamento per il nuovo BTp Italia con scadenza 28 giugno 2030 e cedola minima reale garantita dell'1,60% (ISIN: IT0005496994). Gli ordini sono stati 90.000 e pari ... Obbligazioni agganciate all'inflazione: conviene ancora come investimento In generale”, prosegue, “la domanda di rendimento da parte degli investitori italiani è molto alta, dopo anni di ritorni modestissimi sui titoli di stato. La convinzione di Fusco Femiano è, infine, ch ...Dai listini alle obbligazioni, dalle materie prime ai beni rifugio (pochi), ecco le risposte agli interrogativi che accompagnano i risparmiatori per uscire dalla tempesta perfetta dei mercati ...