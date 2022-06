Inter: ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi sino al 2024 (Di martedì 21 giugno 2022) L’Inter con un video su twitter ha comunicato il rinnovo di contratto del suo allenatore Simone Inzaghi sino al 2024. Una scelta mai realmente in discussione, dato che la società milanese nel corso di questi mesi si è sempre dichiarata molto soddisfatta del lavoro svolto dall’ex Lazio in questa sua prima stagione alla guida del club neroazzurro. “FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2024?, si legge sul sito ufficiale. Inter + Inzaghi = 2?0?2?4?#ForzaInter #IMInter ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) L’con un video su twitter ha comunicato ildi contratto del suo allenatoreal. Una scelta mai realmente in discussione, dato che la società milanese nel corso di questi mesi si è sempre dichiarata molto soddisfatta del lavoro svolto dall’ex Lazio in questa sua prima stagione alla guida del club neroazzurro. “FCnazionale Milano è felice di comunicare ildi contratto dell’allenatore. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al?, si legge sul sito= 2?0?2?4?#Forza#IM...

