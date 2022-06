Il gas e gli Usa mettono d’accordo Libano e Israele? (Di martedì 21 giugno 2022) La disputa sul confine marittimo tra Israele e Libano va avanti ormai da decenni. Ma potrebbe essere arrivato il momento della svolta. La situazione sembra essersi sbloccata dopo la visita a Beirut di Amos Hochstein, consigliere del dipartimento di Stato americano e uomo di riferimento del presidente Joe Biden sulla sicurezza energetica dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Il mediatore statunitense ha spiegato in un’intervista ad Al Hurra di aver visto che “c’è tra i funzionari libanesi una preoccupazione comune, ovvero trovare una soluzione alla crisi economica del Libano, che può passare dalla fine del contenzioso con Israele e lo sfruttamento dei giacimenti di gas”. IL COMPROMESSO (NON SCRITTO) L’inviato, incaricato di facilitare le trattative dirette tra Libano e Israele (due Paesi ... Leggi su formiche (Di martedì 21 giugno 2022) La disputa sul confine marittimo trava avanti ormai da decenni. Ma potrebbe essere arrivato il momento della svolta. La situazione sembra essersi sbloccata dopo la visita a Beirut di Amos Hochstein, consigliere del dipartimento di Stato americano e uomo di riferimento del presidente Joe Biden sulla sicurezza energetica dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Il mediatore statunitense ha spiegato in un’intervista ad Al Hurra di aver visto che “c’è tra i funzionari libanesi una preoccupazione comune, ovvero trovare una soluzione alla crisi economica del, che può passare dalla fine del contenzioso cone lo sfruttamento dei giacimenti di gas”. IL COMPROMESSO (NON SCRITTO) L’inviato, incaricato di facilitare le trattative dirette tra(due Paesi ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Non ci interessano le beghe interne del Movimento 5 Stelle, ci interessa che il governo confermi gli sconti su carb… - rubio_chef : Veramente quel gas è palestinese ma l’occupante nazista????, che scatena guerre in giro per il mondo vendendo armi, m… - ilfoglio_it : Nei primi cinque mesi del 2022 i volumi di gas russo 'sono scesi in media sotto il 24 per cento rispetto al totale'… - thewaterflea : RT @OrtigiaP: Dopo tutti gli allarmi lanciati da Tabarelli #Nomisma che continua a sostenere che non possiamo privarci del gas russo, il Go… - Voroklimef : RT @Noiconsalvini: #Salvini: Non ci interessano le beghe interne del Movimento 5 Stelle, ci interessa che il governo confermi gli sconti su… -

Ucraina, c'è accordo sulla risoluzione di maggioranza ...sanzioni alla Russia e rafforzare politiche a favore di famiglie e imprese in difficoltà per gli ... a partire dall'introduzione di un tetto ai prezzi del gas e dal disaccoppiamento del prezzo dell'... Ucraina, Draghi "L'Italia continuerà a sostenere Kiev" ... perchè i campi di intervento sono vari e non si limitano a questo " sulla fonte del problema e contenere i rincari di gas ed energia. I governi hanno gli strumenti per farlo. La soluzione che ... QUOTIDIANO NAZIONALE Missili e piattaforme per l’estrazione del gas: riprende la battaglia del Mar Nero Lo scambio di colpi al largo della Crimea riporta l’attenzione sul Mar Nero. Lunedì gli ucraini hanno colpito tre piattaforme per l’estrazione del gas in mare aperto, fra la Crimea, Odessa e l’Isola ... Cingolani rassicura: il gas non…" Un anno fa 1 metro cubo di gas costava 20 centesimi, adesso costa 1 euro. Così il ministro della Transizione Ecologica a margine di un convegno organizzato da “Elettricità Futura”. (LaPresse) ... ...sanzioni alla Russia e rafforzare politiche a favore di famiglie e imprese in difficoltà per... a partire dall'introduzione di un tetto ai prezzi dele dal disaccoppiamento del prezzo dell'...... perchè i campi di intervento sono vari e non si limitano a questo " sulla fonte del problema e contenere i rincari died energia. I governi hannostrumenti per farlo. La soluzione che ... Prezzi luce e gas, gli aumenti più alti: Bolzano e Trento, poi l'intera Lombardia Lo scambio di colpi al largo della Crimea riporta l’attenzione sul Mar Nero. Lunedì gli ucraini hanno colpito tre piattaforme per l’estrazione del gas in mare aperto, fra la Crimea, Odessa e l’Isola ...Un anno fa 1 metro cubo di gas costava 20 centesimi, adesso costa 1 euro. Così il ministro della Transizione Ecologica a margine di un convegno organizzato da “Elettricità Futura”. (LaPresse) ...