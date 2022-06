Gesesa | De Stasio | “Speriamo non sia soltanto un rinvio… “

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSulla vicendae il rinvio del Consiglio Comunale interviene con una nota stampa Rosetta De, consigliere per ‘Prima Benevento’: “Quale consigliere comunale di “Prima Benevento”, presentavo al Sindaco, in data 25 Maggio scorso, un’interpellanza relativa alla proposta proroga della convenzione per la gestione del servizio idrico in favore della GE.SE.SA. di cui alla delibera di Giunta n.101 del 19 Maggio 2022. Nell’interpellanza sottolineavo la illegittimità della proroga dell’affidamento alla luce del fatto che non solo la stessa non prevedeva una durata precisa né un termine di scadenza, ma anche del fatto che, trattandosi di un affidamento di svariati milioni di euro ad un privato, qual è la GE.SE.SA. SpA, la proroga non poteva essere concessa senza gara d’appalto. Evidenziavo anche che GE.SE.SA. SpA ha ...