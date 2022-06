Pubblicità

demagistris : Giornata mondiale del rifugiato,di tutti però,non solo di quelli con pelle chiara e capelli biondi,ma anche di quel… - TgLa7 : #WikiLeaks ha denunciato 'una giornata nera per la libertà di stampa' dopo che il ministro dell'Interno britannico… - shortcakefaery : se ieri ero tranquilla e con un umore decente oggi sto di nuovo a pezzi perché anche se non lavoro devo andarci com… - Jacopo631302 : Ciao amici Oggi giornata nera?? - sunnyhavenchan : unico raggio di sole in questa giornata nera, veramente -

TGLA7

In Gran Bretagnaper il trasporto pubblico. I ferrovieri hanno indetto uno sciopero di tre giorni, che si preannuncia come la più grande mobilitazione degli ultimi trent'anni. Una protesta contro pesanti ...... è stato realizzato un banchetto con esposizione di ceramichedi Marginea e di camicie tradizionali. Alla camicia tradizionale ('ia' in rumeno) è dedicata dal 2013 unanazionale utile a ... Gb, giornata nera per il trasporto pubblico Una protesta contro pesanti tagli al personale di Redazione Online In Gran Bretagna giornata nera per il trasporto pubblico. I ferrovieri hanno indetto uno sciopero di tre giorni, che si preannuncia ...È stato trovato morto Vincenzo De Bartolo, l'uomo di Rende scomparso nella giornata di ieri in località Serra Pilata a Rogliano ...