Fiorentina | Sensi sempre nel mirino Contropartita per uno scambio?

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 giugno 2022) Stefanoneldellaper rinforzare il centrocampo. Il giocatore potrebbe arrivare con uno? Spunta una nuova ipotesi nel futuro di Stefano, che secondo Tuttosport piace e non poco alla. L’Inter vorrebbe adesso cederlo a titolo definitivo, ma non è detto che non possa rientrare in unoche porterebbe Nikola Milenkovic a Milano. Attese novità su questo fronte. L'articolo proviene da Calcio News 24.