Euro 4 diesel: stop in Lombardia ma con una scappatoia (Di martedì 21 giugno 2022) La Lombardia stringe ulteriormente le maglie sulle vetture inquinanti. Dai primi di ottobre 2022 scatterà il divieto di circolazione per le auto Euro 4 diesel. La misura riguarderà innanzitutto i 209 comuni della fascia 1. A questi si aggiungeranno i centri abitati con più di 30mila persone (fascia 2), ovvero l’elenco che comprende – tra Leggi su periodicodaily (Di martedì 21 giugno 2022) Lastringe ulteriormente le maglie sulle vetture inquinanti. Dai primi di ottobre 2022 scatterà il divieto di circolazione per le auto. La misura riguarderà innanzitutto i 209 comuni della fascia 1. A questi si aggiungeranno i centri abitati con più di 30mila persone (fascia 2), ovvero l’elenco che comprende – tra

Pubblicità

Greenpeace_ITA : Se si anticipasse lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel al 2028, l’Italia potrebbe risparmiare: ??66 milia… - joseadss : RT @Beaoh11: E a Milano non si circola con i diesel Euro 5. Naturalmente che Germania e Francia siano piene di carbone è un particolare ins… - FabioFZ3 : RT @Beaoh11: E a Milano non si circola con i diesel Euro 5. Naturalmente che Germania e Francia siano piene di carbone è un particolare ins… - magub5 : RT @Beaoh11: E a Milano non si circola con i diesel Euro 5. Naturalmente che Germania e Francia siano piene di carbone è un particolare ins… - 2631925 : RT @Beaoh11: E a Milano non si circola con i diesel Euro 5. Naturalmente che Germania e Francia siano piene di carbone è un particolare ins… -