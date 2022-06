"Ecco chi deve invitare ad andare a letto con tutti": lo schiaffo a Fedez (Di martedì 21 giugno 2022) È vero. La vita è breve. Ti volti e quasi non c'è più. E quando se ne sovviene, Ecco che impietosa ti spiattella gioie e dolori del tuo vissuto. Se ne è accorto anche Fedez, adesso che una terribile diagnosi ha messo un timbro alla sua realtà, la stessa che ogni giorno condanna nel silenzio milioni di persone. Anche loro consapevoli di quanto la vita, dannatamente bella e bastarda mente cattiva, sia breve. Ma non per questo da "bruciare". E dunque appare come una nota stonata quello «scop** amici, scop*** più che potete (se viva)» rivolto a giovani e meno giovani tuonato dal rapper milanese in tono papale dalla sua finestra social. «Che la vita» prosegue mister Ferragni «è troppo breve per ascoltare il Vaticano». Eccolo il bersaglio: il Vaticano, la chiesa, Papa Francesco. Che ai fidanzati, ma anche alle coppie sposate, nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) È vero. La vita è breve. Ti volti e quasi non c'è più. E quando se ne sovviene,che impietosa ti spiattella gioie e dolori del tuo vissuto. Se ne è accorto anche, adesso che una terribile diagnosi ha messo un timbro alla sua realtà, la stessa che ogni giorno condanna nel silenzio milioni di persone. Anche loro consapevoli di quanto la vita, dannatamente bella e bastarda mente cattiva, sia breve. Ma non per questo da "bruciare". E dunque appare come una nota stonata quello «scop** amici, scop*** più che potete (se viva)» rivolto a giovani e meno giovani tuonato dal rapper milanese in tono papale dalla sua finestra social. «Che la vita» prosegue mister Ferragni «è troppo breve per ascoltare il Vaticano».lo il bersaglio: il Vaticano, la chiesa, Papa Francesco. Che ai fidanzati, ma anche alle coppie sposate, nel ...

