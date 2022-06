“Crisi comportamentali” degli studenti in situazioni a rischio. Scarica un protocollo per la gestione (Di martedì 21 giugno 2022) Il protocollo per la gestione dei “comportamenti problema” è rivolto ai docenti e a quanti devono intervenire in situazioni di emergenza di fronte a “Crisi comportamentali” che potrebbero sfociare in situazioni di rischio per il personale e per i bambini. Nella scuola spesso ci ritroviamo di fronte a comportamenti problematici, comportamenti “esplosivi” che creano difficoltà alla persona che li mette in atto e alla relazione tra lei e l’ ambiente. Le cosiddette “Crisi comportamentali” che, spesso rientrano tra i sintomi di alcune categorie diagnostiche (Autismo, Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività - ADHD - Disturbo della Condotta, ecc…), sempre più frequentemente si osservano anche in ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 giugno 2022) Ilper ladei “comportamenti problema” è rivolto ai docenti e a quanti devono intervenire indi emergenza di fronte a “” che potrebbero sfociare indiper il personale e per i bambini. Nella scuola spesso ci ritroviamo di fronte a comportamenti problematici, comportamenti “esplosivi” che creano difficoltà alla persona che li mette in atto e alla relazione tra lei e l’ ambiente. Le cosiddette “” che, spesso rientrano tra i sintomi di alcune categorie diagnostiche (Autismo, Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività - ADHD - Disturbo della Condotta, ecc…), sempre più frequentemente si osservano anche in ...

