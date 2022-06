Covid, nuova impennata di contagi: 62.704 casi in 24 ore. Boom dei ricoverati (+218) e 62 morti (Di martedì 21 giugno 2022) La circolazione virale si fa sempre più sostenuta sotto la spinta di Omicron 5 e l’Italia torna a sfondare quota 60mila casi in 24 ore, senza contare il gran numero di persone che accertano la propria positività attraverso test fai-da-te e quindi non risultano nel bollettino. I nuovi casi diagnosticati ufficialmente sono stati 62.704 tra i 292.345 tamponi processati, di cui 235.719 test rapidi. L’incidenza è al 21,4%. I decessi riportati sono 62. Si consolida anche l’inversione di tendenza riguardo il saldo ingressi-uscite dai reparti di area medica con 218 pazienti Covid in più in un giorno, mentre le terapie intensive calano di 3 posti letto occupati in un giorno da 25 ingressi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) La circolazione virale si fa sempre più sostenuta sotto la spinta di Omicron 5 e l’Italia torna a sfondare quota 60milain 24 ore, senza contare il gran numero di persone che accertano la propria positività attraverso test fai-da-te e quindi non risultano nel bollettino. I nuovidiagnosticati ufficialmente sono stati 62.704 tra i 292.345 tamponi processati, di cui 235.719 test rapidi. L’incidenza è al 21,4%. I decessi riportati sono 62. Si consolida anche l’inversione di tendenza riguardo il saldo ingressi-uscite dai reparti di area medica con 218 pazientiin più in un giorno, mentre le terapie intensive calano di 3 posti letto occupati in un giorno da 25 ingressi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? LA VERITÀ: IL PROF. BIZZARRI DICE TUTTO CIÒ CHE ERA VIETATO DIRE SUL COVID ?? “I vaccini adesso non proteggono ma… - fanpage : Nuova ondata di contagi Covid in Italia. Il tasso di positività ha sfondato il 20%. Gli esperti, da Pregliasco a Cr… - Adnkronos : #Covid, i timori di #Pregliasco per l'estate: 'Temo una nuova ondata da 100mila contagi al giorno'. - mauro_arena : RT @HuffPostItalia: Giorgio Parisi: 'Con il Covid non è ancora finita, la nuova ondata porterà il suo carico' - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: “Si dice che sia tutto finito ma non lo è, è finita solo la fase acuta e le mascherine sono ancora importanti, la nuova… -