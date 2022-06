Concorso docenti | le prove scritte sono piene di errori | il ministero rimedi e ridefinisca i punteggi - L' APPELLO

(Di martedì 21 giugno 2022) 3) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2018 (n. 134). Molti dei quesiti sottoposti ai concorrenti della selezione in corso non rispondono minimamente alle indicazioni della direttiva ...

Pubblicità

MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'Il Ministero dell’Istruzione deve riconoscere gli errori commessi nella formulazione di decine di quesiti inaffidabili e… - Giuly0013 : RT @ilfattoblog: 'Il Ministero dell’Istruzione deve riconoscere gli errori commessi nella formulazione di decine di quesiti inaffidabili e… - TecnicaScuola : Concorso ordinario docenti, troppi errori, arriva il dossier degli intellettuali. Ma dal ministero nessun cenno --… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Il Ministero dell’Istruzione deve riconoscere gli errori commessi nella formulazione di decine di quesiti inaffidabili e… - ilfattoblog : 'Il Ministero dell’Istruzione deve riconoscere gli errori commessi nella formulazione di decine di quesiti inaffida… -

Leggi Anche dal blog di Eliana Cocca, perché bocciare più persone possibile Una delle domande riguardava un quesito matematico. Si chiedeva: Su un piano di sezione genericamente ...Troppi errori alper diventare insegnanti. E così scatta l'appello di oltre 50, tra cui personalità di spicco come Massimo Cacciari o i linguisti Luca Serianni e Luciano Canfora che chiedono che il ...Troppi errori al concorso per diventare insegnanti. E così scatta l’appello di oltre 50 docenti, tra cui personalità di spicco come Massimo Cacciari o i linguisti Luca Serianni e Luciano Canfora che c ...Da oggi e fino al 20 luglio sulla piattaforma FilmFreeway sarà possibile iscrivere il proprio cortometraggio alla sezione audiovisivi del contest culturale ...