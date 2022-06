Cesana | nasce un nuovo rifugio autogestito 

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 21 giugno 2022) A quasi un anno dall’ultimo sgombero della Casa Cantoniera di Claviere, nuova occupazione in frontiera. La notte scorso antagonisti e anarchici hanno occupato uno stabile abbandonato aTorinese, in alta Valle di Susa, in via Armand. “Da oggi ritorniamo a organizzarci in un luogo abbandonato da decenni, che ora non appartiene più a nessuno ma che vive grazie alle persone che lo abitano, lo costruiscono e lo auto gestiscono, in contrapposizione ad uno e a tutti gli stati e le leggi che vorrebbero reprimere qualsiasi forma di autonomia collettiva ed individuale” dichiara il gruppo che già aveva occupato lo scorso anno la Casa Cantoniera di Claviere. “Abbiamo continuato e continueremo a lottare riappropriandoci e costruendo spazi liberi ed inclusivi. Luoghi slegati dalle dinamiche violente, razziste ed infantilizzanti proprie delle istituzioni, manifestate ...