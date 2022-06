Centrodestra e CasaPound: a Lucca l’apparentamento per vincere il ballottaggio. A tutti i costi (Di martedì 21 giugno 2022) Lucca diventa il centro del mondo politico. Non per la famosa fiera del fumetto o per gli eventi musicali tipici della stagione estiva nella città toscana, ma per quelle alleanze politiche in vista dei ballottaggi alla disperata ricerca di un pugno di voti in grado di ribaltare la situazione disegnata nel corso del primo turno. Perché il Centrodestra unito ha deciso di apparentarsi con CasaPound o, per meglio dire, quel che resta del movimento di estrema destra dopo la decisione di non partecipare più alla “vita politica” della Nazione. Lucca, il Centrodestra si allea con l’ex CasaPound per il ballottaggio Nei giorni scorsi, anche per questo motivo, aveva fatto rumore l’annuncio di dimissioni (sia dal partito che dal ruolo di Parlamentare) del deputato di Forza Italia ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022)diventa il centro del mondo politico. Non per la famosa fiera del fumetto o per gli eventi musicali tipici della stagione estiva nella città toscana, ma per quelle alleanze politiche in vista dei ballottaggi alla disperata ricerca di un pugno di voti in grado di ribaltare la situazione disegnata nel corso del primo turno. Perché ilunito ha deciso di apparentarsi cono, per meglio dire, quel che resta del movimento di estrema destra dopo la decisione di non partecipare più alla “vita politica” della Nazione., ilsi allea con l’exper ilNei giorni scorsi, anche per questo motivo, aveva fatto rumore l’annuncio di dimissioni (sia dal partito che dal ruolo di Parlamentare) del deputato di Forza Italia ...

