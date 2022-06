Calciomercato Roma | Ci siamo! Trattativa pronta a concludersi in giornata

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 21 giugno 2022) Laa chiudere unaimportante, nelladi oggi dovrebbe arrivare il si definitivo, da domani Pinto già sul nuovo profilo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ildellasi era un po’ incagliato nell’ultima settimana in trattative che non sembravano decollare definitivamente, diversi i nomi accostati al Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.