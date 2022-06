Bergamo aiuterà Bucha a ricostruire gli asili distrutti dai russi (Di martedì 21 giugno 2022) Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori è arrivato oggi a Bucha, in Ucraina, per toccare con mano le possibili collaborazioni tra le due città e aiutare la cittadina a ripartire dopo la tragedia della guerra, riaccendendo quelli che sono alcuni degli aspetti più importanti della vita civile, a partire dai servizi per l’infanzia. In mattinata Gori ha incontrato il sindaco della città ucraina Anatoliy Fedoruk, con il quale ha potuto visitare la città devastata dalla prima fase del conflitto con la russia. Bucha contava 53mila abitanti prima della guerra, 73mila considerando i 13 piccoli villaggi nei dintorni della città. Ben 147 edifici sono stati rasi al suolo in un mese di occupazione, periodo nel quale in città sono rimaste solo 3.500 persone, ben 456 cittadini sono stati uccisi dai soldati russi, ma molti ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 giugno 2022) Il sindaco diGiorgio Gori è arrivato oggi a, in Ucraina, per toccare con mano le possibili collaborazioni tra le due città e aiutare la cittadina a ripartire dopo la tragedia della guerra, riaccendendo quelli che sono alcuni degli aspetti più importanti della vita civile, a partire dai servizi per l’infanzia. In mattinata Gori ha incontrato il sindaco della città ucraina Anatoliy Fedoruk, con il quale ha potuto visitare la città devastata dalla prima fase del conflitto con laa.contava 53mila abitanti prima della guerra, 73mila considerando i 13 piccoli villaggi nei dintorni della città. Ben 147 edifici sono stati rasi al suolo in un mese di occupazione, periodo nel quale in città sono rimaste solo 3.500 persone, ben 456 cittadini sono stati uccisi dai soldati, ma molti ...

