Anna Foglietta e suo marito festeggiano: momento di gioia pura, l’annuncio sui social (Di martedì 21 giugno 2022) Con un annuncio sui social, l’attrice Anna Foglietta ha condiviso con i fan l’immensa gioia che riguarda lei e suo marito: guardate qua! Volto amatissimo del cinema italiano, Anna Foglietta è molto seguita anche sui social e in questi giorni ha voluto rendere partecipi i follower della gioia che vede protagonisti lei e suo marito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 21 giugno 2022) Con un annuncio sui, l’attriceha condiviso con i fan l’immensache riguarda lei e suo: guardate qua! Volto amatissimo del cinema italiano,è molto seguita anche suie in questi giorni ha voluto rendere partecipi i follower dellache vede protagonisti lei e suoL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

FiorenzaA1 : @MaxLarsen1971 @anna_foglietta Oggi il tuo Giggino ha fondato un nuovo partito.. Lo ZERO VIRGOLA.. ???? - chrisk2o : @massimo70miglio @anna_foglietta Massi lascia stare i friarielli in pace, cibo divino! - abuserg : @anna_foglietta Le urla ti danno fastidio,le armi per la guerra no ? - VivianTiziana : @anna_foglietta 4 punti interrogativi 5 punti esclamativi… ma cosa urli? Che urto di nervi -