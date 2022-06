AEW/NJPW: Ecco il terzo partecipante all’All-Atlantic Title Match di Forbidden Door (Di martedì 21 giugno 2022) Tomohiro Ishii fa ufficialmente parte del 4 Way Match che incoronerà il primo All-Atlantic Champion della AEW, all’evento di domenica prossima AEW x NJPW: Forbidden Door – Ishii ha sconfitto il rivale Clark Connors all’evento New Japan Road svoltosi a Tokyo. Prima di Connors, Ishii aveva sconfitto Yoshinobu Kanemaru per qualificarsi, mentre Connors ha battuto Tomoaki Honma. Il penultimo qualificato L’attuale line-up dei contendenti al titolo comprende PAC, Miro e Ishii. Durante l’edizione go-home di Dynamite che si svolgerà mercoledì prossimo avremo l’ultimo Match di qualifica, con Malakai Black che affronterà Penta Oscuro. La prima edizione di Forbidden Door si svolgerà allo United Center di Chicago, domenica 26 giugno. L’evento sarà ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 21 giugno 2022) Tomohiro Ishii fa ufficialmente parte del 4 Wayche incoronerà il primo All-Champion della AEW, all’evento di domenica prossima AEW x– Ishii ha sconfitto il rivale Clark Connors all’evento New Japan Road svoltosi a Tokyo. Prima di Connors, Ishii aveva sconfitto Yoshinobu Kanemaru per qualificarsi, mentre Connors ha battuto Tomoaki Honma. Il penultimo qualificato L’attuale line-up dei contendenti al titolo comprende PAC, Miro e Ishii. Durante l’edizione go-home di Dynamite che si svolgerà mercoledì prossimo avremo l’ultimodi qualifica, con Malakai Black che affronterà Penta Oscuro. La prima edizione disi svolgerà allo United Center di Chicago, domenica 26 giugno. L’evento sarà ...

Pubblicità

TSOWrestling : Continua l'invasione #njpw in #AEW: mercoledì vedremo anche Zack Sabre Jr.? #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Oggi si sono tenuti i primi due round validi per la finalissima con in palio l'occasione titolata a #ForbiddenDoor… - puntedi100 : ?? Nuovo Podcast! 'Wrestling Cafè - Lunedì 20/06/2022' su @Spreaker #aew #dynamite #forbiddendoor #moneyinthebank… - TSOWrestling : Annunciato il primo incontro di Hiroshi Tanahashi in #AEW! #TSOW // #TSOS // #njpw - IsolaWrestling : Hook affronterà il “top prospect” del Dojo LA della NJPW nel prossimo AEW Rampage -