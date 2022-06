Un posto al sole: Raffaele ed Elvira vengono scoperti (Di lunedì 20 giugno 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Raffaele ed Elvira verranno scoperti in atteggiamenti intimi. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Raffaele ed Elvira saranno molto vicini. I due si abbracceranno di nascosto ma qualcuno purtroppo li vedrà e scoprirà il tradimento del portiere. UN posto al sole:. Raffaele ed Elvira scoperti da qualcuno molto vicino al portiere (web)Intanto, Riccardo prende una decisione molto difficile, nella speranza di recuperare il suo rapporto con Rossella. Ma andiamo a vedere i dettagli. Un posto al ... Leggi su formatonews (Di lunedì 20 giugno 2022) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere cheedverrannoin atteggiamenti intimi. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere cheedsaranno molto vicini. I due si abbracceranno di nascosto ma qualcuno purtroppo li vedrà e scoprirà il tradimento del portiere. UNal:.edda qualcuno molto vicino al portiere (web)Intanto, Riccardo prende una decisione molto difficile, nella speranza di recuperare il suo rapporto con Rossella. Ma andiamo a vedere i dettagli. Unal ...

