Tragedia su set Netflix | morti 2 attori di ‘The Chosen One’

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) –a Mulegè, in Messico, sul set di quella che doveva essere la nuova serie di, sospesa dopo la morte di dueche hanno perso la vita a causa di un incidente stradale. Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar (conosciuto come Paco Mufote), secondo quanto riportano i media locali, si legge suHollywood Report’, si trovavano a bordo su un furgone che si è ribaltato in un’area deserta dove era stato allestito il set. Oltre ai duesono rimaste ferite altre sei persone. Gli amici degli, secondo quanto riferisceDaily Best’, hanno subito puntato il dito contro la produzione della serie, tratta dal fumetto ‘American Jesus’ di Mark ...

Pubblicità

CorriereCitta : Netflix, tragedia sul set: furgone di ribalta, morti due attori - CIAfra73 : RT @micene_return: @NetflixIT sospende la produzione della serie #TheChosenOne (Il prescelto) a causa del tremendo incidente stradale verif… - micene_return : @NetflixIT sospende la produzione della serie #TheChosenOne (Il prescelto) a causa del tremendo incidente stradale… - FlavioBertolin8 : Oh, che tragedia, sono 9 anni che Rafa non vince un set contro Djokovic sul cemento. Ecco cosa ne penso: ??????… -

Tra i colleghi in molti vogliono aprire un'inchiesta per fare luce sulle condizioni di lavoro Una. Si è concluso così ildi quella che doveva essere la nuova serie di Netflix, "The ...Un terrificante dramma colpisce Netflix : due attori morti durante le riprese. Laè avvenmuta durante le registrazioni della serie The Chosen One , uno dei nuovi progetti ...prossimità del...Tragedia a Mulegè, in Messico, sul set della serie “The Chosen One” targata Netflix. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, due membri del cast hanno perso la vita a causa di un incidente ...Una tragedia. Si è concluso così il set di quella che doveva essere la nuova serie di Netflix, «The Chosen One», sospesa dopo la morte di due attori che hanno perso la vita a causa di un incidente ...