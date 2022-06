Torna di moda la canotta bianca Anche in versione elegante

(Di lunedì 20 giugno 2022) Chi l’avrebbe mai detto che lasarebbe diventata il capo più cool della stagione estiva? Un pezzo del guardaroba di solito nascosto e spessosnobbato. Che divide il pubblico tra chi la ama e non se ne separa mai sotto camicie e pull e chi invece la odia. Ora esce allo scoperto e diventa il top da esibire nella sua semplicità. Senza niente sopra o al massimo con una camicia rigorosamente aperta per metterla in mostra. La musa di riferimento per prendere ispirazione in fatto di look? La Kate Moss degli Anni 90 che la indossava spessissimo,inbucata e macchiata. Con i jeans macon la longuette. Kate Moss negli Anni 90 sfoggiava già lacome pezzo protagonista dei suoi look più di tendenza....

Pubblicità

falcao_fo : RT @Zetaricordi: @Dionisio2532 Ora che le cazzate sui vaccini non vanno più di moda Borghi torna alle bombe sull’economia.... - SuavesitoIt : @Rosskitty77 @tribuna_treviso Torna di moda il conopalla ???????? - Zetaricordi : @Dionisio2532 Ora che le cazzate sui vaccini non vanno più di moda Borghi torna alle bombe sull’economia.... - serieApallone : Calciomercato Roma, torna di moda l'idea Cristiano Ronaldo: Mourinho sogna: Calciomercato Roma, Tiago Pinto prova… - TuttoSuMilano : Corneliani torna a #Milano Moda: 'Ripartiamo da qui' -

Video

il Festival degli artisti di strada. E tornano gli appuntamenti sportivi, con tornei, serate di danza e ballo; le esposizioni d'arte; le serate dedicate al teatro, alla poesia, alla. '...Ci fa piacere pensare che, se esiste un Aldilà, Elvis Presle y, da dio del rock n roll qual è, stia probabilmente dando la sua benedizione ad Austin Butler. È attraverso di lui che, infatti,a vivere al cinema in Elvis di Buz Luhrmann, dal 22 giugno in sala. Trent anni, americano, diverse serie Tv alle spalle (tra cui The Carrie Diaries ), ma anche una parte in C era una volta ad ... Corneliani torna a Milano Moda: 'Ripartiamo da qui' Khardiata, so che non sei italiana, ma vivi e lavori qui da molti anni ormai. Mi racconti com’è andata Sono nata in Senegal, ma mi sono trasferita in Francia quando avevo solo cinque anni e ho vissut ...Dopo Lukaku c'è chi tira in ballo persino un rientro di Achraf Hakimi, l'altro grande sacrificato della scorsa estate dell'Inter ...