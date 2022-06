Soleil Sorge e Dayane Mello | sempre più inseparabili | insieme a Tenerife per amore e lavoro

(Di lunedì 20 giugno 2022)in Spagna. Tornano a far parlare di sè le due ex gieffine. Le due sexy amiche sono volate a, una delle mete più ambite delle Isole Canarie. Il pubblico già era a conoscenza della loro profonda amicizia che, in questi giorni, si sta dimostrando solida. E chissà che, in vista estate 2022, le due potrebbero diventare protagoniste di più incontri, per la gioia di fan e paparazzi. Le due modelle, inoltre, sembrano sia legate anche dal punto di vista lavorativo. Come emerge dagli ultimi post condivisi su Instagram,si mostra in un video pubblico che la immortala con un bikini dorato, che porta la firma del nuovo brand di beachwear ideato da...

duca1072 : RT @filosalva18: ??Il Fantastico Mondo di Soleil Sorge??, dove troverete: Fascino e Bellezza, Intelligenza e Carisma, Dolcezza e Sensibilità,… - Cardican1 : @DoloresStifani Possiamo fare tutto quello che vogliamo ricordiamoci che loro vogliono 1 minuto di pubblicità e se… - Elena04070657 : RT @Cardican1: Noi fans di ?? ANASTASIA SOLEIL SORGE ?? sostenere LEI e dobbiamo fregare di quello che fanno gli altri poi sarà LEI decidere… - duca1072 : RT @Cardican1: Noi fans di ?? ANASTASIA SOLEIL SORGE ?? sostenere LEI e dobbiamo fregare di quello che fanno gli altri poi sarà LEI decidere… - duca1072 : RT @Maicol27803210: SARÒ ESAGERATO MA SEI TUTTA LA MIA VITA SOLEIL ANASTASIA SORGE -

Il Sussidiario.net

Insieme in Spagna . Tornano a far parlare di sè le due ex gieffine Dayane Mello e. Le due sexy amiche sono volate a Tenerife , una delle mete più ambite delle Isole Canarie. Il pubblico già era a conoscenza della loro profonda amicizia che, in questi giorni, si sta ...e Dayane Mello di nuovo vicine: cosa succede Molti tra i fedeli telespettatori del Grande fratello vip le considerano rappresentanti del girl power nonché vincitrici mancate ... Dayane Mello e Soleil Sorge: insieme in bikini sexy/ Cosa succede Insieme in Spagna. Tornano a far parlare di sè le due ex gieffine Dayane Mello e Soleil Sorge. Le due sexy amiche sono volate a Tenerife, una delle mete più ambite delle ...Alfonso Signorini si gode una vacanza post-Gf vip con diversi ex gieffini, tra cui le sorelle Selassié: alla reunion tra i grandi assenti manca Soleil Sorge ...