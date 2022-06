Sconcerto nel Pd: "Niente crisi se tengono davvero al Paese". Letta prova a mediare (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Partito democratico è al lavoro per evitare uno strappo con il Movimento 5 stelle, «il rischio - osserva un big del Pd - è doversi poi consegnarsi agli umori della Lega». Il segretario Enrico Letta mantiene un ottimo rapporto alla luce del sole sia con il presidente M5s Conte che con il ministro Di Maio ma ritiene imprescindibile che non venga messa in discussione la prospettiva europeista e che si mantenga nei confronti dell'azione del governo un atteggiamento serio e responsabile. Dunque, l'auspicio è che non ci siano fibrillazioni per il governo in un momento di massima delicatezza per il Paese impegnato tra l'altro nell'attuazione del Pnrr e ad evitare le tensioni sui mercati. Il passaggio cruciale ci sarà dunque sulla risoluzione con gli alleati del Movimento 5 stelle dell'ex fronte rosso-giallo che insistono sulla necessità di evitare ogni ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Partito democratico è al lavoro per evitare uno strappo con il Movimento 5 stelle, «il rischio - osserva un big del Pd - è doversi poi consegnarsi agli umori della Lega». Il segretario Enricomantiene un ottimo rapporto alla luce del sole sia con il presidente M5s Conte che con il ministro Di Maio ma ritiene imprescindibile che non venga messa in discussione la prospettiva europeista e che si mantenga nei confronti dell'azione del governo un atteggiamento serio e responsabile. Dunque, l'auspicio è che non ci siano fibrillazioni per il governo in un momento di massima delicatezza per ilimpegnato tra l'altro nell'attuazione del Pnrr e ad evitare le tensioni sui mercati. Il passaggio cruciale ci sarà dunque sulla risoluzione con gli alleati del Movimento 5 stelle dell'ex fronte rosso-giallo che insistono sulla necessità di evitare ogni ...

