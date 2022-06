Raddoppio ‘Telesina’ | a luglio la firma del contratto | la soddisfazione del Pd e di De Caro

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAci sarà la stipula deld’appalto per i lavori di adeguamento a 4 corsie della Statale 372 Telesina, progetto approvato dal CIPE del 28 Febbraio 2018 (terzo addendum), alla presenza, per conto del competente ministro, Graziano Del Rio, del sottosegretario Del Basso De”. Così in una nota stampa la federazione sannita del Partito Democratico. “Con la, – prosegue la nota – si chiude un lungo, impegnativo ed appassionante lavoro avviato il 12 Settembre 2014, giorno in cui l’allora governo del Partito Democratico emanò il Decreto n. 133, detto «Sblocca Italia», convertito con Legge n. 164/2014, di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11 novembre dello stesso anno. È in quell’atto legislativo che la Telesina assurge a dignità d’infrastruttura di rango nazionale. Sino ...