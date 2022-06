Questo strano mondo su DMAX: orari, cast e puntate (Di lunedì 20 giugno 2022) Marco Berry è pronto al suo debutto su DMAX, il canale visibile sul numero 52 del digitale terrestre. Il noto conduttore, divulgatore e illusionista sarà alla guida di Questo strano mondo, il nuovo programma in onda in prima serata da martedì 21 giugno. Uno programma che vuole essere un viaggio per spiegare alcuni tra i fenomeni più bizzarri e curiosi al mondo: incredibili fenomeni metereologici nel Midwest americano o nei siti Maya, animali mai visti prima in Alaska, avvistamenti di oggetti volanti non identificati nei cieli della California, incontri ravvicinati nelle profondità oceaniche, curiosi fasci di luce che squarciano il cielo in Argentina, inspiegabili rumori in una cittadina del Canada e tanto altro. Il tutto con la conduzione di Marco Berry che guiderà lo spettatore attraverso ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 20 giugno 2022) Marco Berry è pronto al suo debutto su, il canale visibile sul numero 52 del digitale terrestre. Il noto conduttore, divulgatore e illusionista sarà alla guida di, il nuovo programma in onda in prima serata da martedì 21 giugno. Uno programma che vuole essere un viaggio per spiegare alcuni tra i fenomeni più bizzarri e curiosi al: incredibili fenomeni metereologici nel Midwest americano o nei siti Maya, animali mai visti prima in Alaska, avvistamenti di oggetti volanti non identificati nei cieli della California, incontri ravvicinati nelle profondità oceaniche, curiosi fasci di luce che squarciano il cielo in Argentina, inspiegabili rumori in una cittadina del Canada e tanto altro. Il tutto con la conduzione di Marco Berry che guiderà lo spettatore attraverso ...

