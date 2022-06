Prende la moglie a martellate e credendola morta si suicida (Di lunedì 20 giugno 2022) Ennesimo dramma che vede vittima una donna quella avvenuta in provincia di Ancona. Un uomo ha colpito più volte la compagna ferendola gravemente e poi si è tolto la vita Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) Ennesimo dramma che vede vittima una donna quella avvenuta in provincia di Ancona. Un uomo ha colpito più volte la compagna ferendola gravemente e poi si è tolto la vita

Affaritaliani : Ancona, 52enne prende a martellate la moglie e credendola morta si suicida - Majden3 : RT @fattoquotidiano: Ancona, prende a martellate la moglie, la crede morta e si uccide nel capannone in cui lavorava - fattoquotidiano : Ancona, prende a martellate la moglie, la crede morta e si uccide nel capannone in cui lavorava - MIKELANGELO_101 : @___shrl C’è chi malgrado tutte le non-precauzioni, non se lo becca, sarà una caratteristica del loro sistema immun… - Newsinunclick : Si sarebbe ucciso l'uomo di 52 anni che ha preso a martellate la moglie, 51enne, ora ricoverata in gravi condizioni… -