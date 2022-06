“Power Hits Estate 2022” al via la classifica su RTL102.5: ecco i dettagli (Di lunedì 20 giugno 2022) Il “Power Hits Estate 2022“, che si terrà all’Arena di Verona il 31 agosto, giunge alla sua sesta edizione. Da oggi, lunedì 20 giugno, parte la classifica realizzata da RTL 102.5 in collaborazione con EarOne, che premierà il tormentone dell’Estate 2022. La classifica verrà stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne con i voti espressi dagli ascoltatori. Per esprimere la propria preferenza sulle canzoni in classifica basterà collegarsi a RTL 102.5 Play e accedere alla Community MyPlay. A partire da oggi pomeriggio, la seconda ora del programma “The Flight“, dalle 16 alle 17, diventerà “Power Hits Estate 2022“. Un’intera ora con i conduttori Paola Di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Il ““, che si terrà all’Arena di Verona il 31 agosto, giunge alla sua sesta edizione. Da oggi, lunedì 20 giugno, parte larealizzata da RTL 102.5 in collaborazione con EarOne, che premierà il tormentone dell’. Laverrà stilata ponderando il dato dell’airplay fornito da EarOne con i voti espressi dagli ascoltatori. Per esprimere la propria preferenza sulle canzoni inbasterà collegarsi a RTL 102.5 Play e accedere alla Community MyPlay. A partire da oggi pomeriggio, la seconda ora del programma “The Flight“, dalle 16 alle 17, diventerà ““. Un’intera ora con i conduttori Paola Di ...

