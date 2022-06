Pizza Village | olio extravergine di oliva protagonista | corsi di degustazione | laboratori didattici e gare

(Di lunedì 20 giugno 2022) È il più utilizzato, ma anche il meno conosciuto degli alimenti della dieta mediterranea. È l’extra vergine di. Alla grande kermesse deldi Napoli, su lungomare Caracciolo, quattro eventi per misurare il grado di conoscenza di un prodotto che fa bene alla salute, a cura di Unaprol, Coldiretti Campania e Aprol Campania. Le date sono lunedì 20, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 giugno alla rotonda Diaz, nell’area eventi. Si parte oggi con “La Fatina dell’” in area Kids, dalle 18:30 alle 20:30, uno didattico dedicato ai più piccoli. Esperti educatori accompagneranno i bambini in un sensoriale ludico didattico grazie al quale, con semplicità riusciranno a comprendere le magiche virtù dell’extra vergine di ...

