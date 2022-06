Nuoto | Mondiali sincronizzato | bronzo delle azzurre nel libero combinato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) Budapest, 20 giu. - (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia dineldelaidi Budapest. Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino concludono la prova con 92.0333 punti (27.6 per l'esecuzione, 36.9333 per l'impressione artistica e 27.5 per la difficoltà) e conquistano la decima medaglia della storia delai campionati del mondo, la prima in questa specialità. Due ore dopo l'oro di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel duo tech (89.2685) arriva subito un altro podio. Confermate le prime tre posizioni del preliminare. Vince la squadra dell'Ucraina con 95.0333 ...