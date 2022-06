Nuoto: Ceccon, 'oggi non avevo rivali, devo ancora rendermi conto di quanto fatto' (Di lunedì 20 giugno 2022) Budapest, 20 giu. - (Adnkronos) - "oggi sapevo di non avere rivali ma devo ancora rendermi conto di quello che ho fatto, 51"60 è tanta roba. Mancavano i due russi, con loro sarebbe stata una sfida ancora più bella. L'obiettivo però non è questo, è molto più in alto”. Queste le parole di Thomas Ceccon, ai microfoni di Rai Sport, dopo la medaglia d'oro con record del mondo nei 100 dorso ai mondiali di Budapest. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Budapest, 20 giu. - (Adnkronos) - "sapevo di non averemadi quello che ho, 51"60 è tanta roba. Mancavano i due russi, con loro sarebbe stata una sfidapiù bella. L'obiettivo però non è questo, è molto più in alto”. Queste le parole di Thomas, ai microfoni di Rai Sport, dopo la medaglia d'oro con record del mondo nei 100 dorso ai mondiali di Budapest.

Pubblicità

Eurosport_IT : THOMAS CECCON È CAMPIONE DEL MONDO! ??????????? #FINABudapest2022 | #Nuoto | #Ceccon - Eurosport_IT : Impazziamo per l'espressione di Thomas Ceccon dopo l'oro iridato e il record del mondo ???? #FINABudapest2022 |… - gippu1 : Già m'immagino con quali aspettative domani sfoglieremo i quotidiani sportivi aspettandoci il nuoto a pagina 2 e 3… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Immenso #Ceccon, Oro e record mondiale nei 100 dorso: 51'60. 'Oggi non avevo rivali!' #Budapest2022 - GioelePaglia : RT @Eurosport_IT: Impazziamo per l'espressione di Thomas Ceccon dopo l'oro iridato e il record del mondo ???? #FINABudapest2022 | #Nuoto | #… -