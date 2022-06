“Non è l’arena”, Giletti imbarazza Eveline Dellai: gelo in studio (Di lunedì 20 giugno 2022) È stata trasmessa ieri, 19 giugno 2022, l’ultima puntata di “Non è l’arena” su La7. Proprio pochi istanti prima del termine della messa in onda del programma e dei ringraziamenti, il padrone di casa Massimo Giletti ha messo in imbarazzo lo studio. Cosa è successo? Presto detto. (continua a leggere dopo le foto) È andata in onda l’ultima puntata del talk di La7 “Non è l’arena”: imbarazzo per la domanda di Massimo Giletti Massimo Giletti ha salutato il pubblico di «Non è l’arena». Si è chiusa la stagione del talk show di La7 che molto probabilmente riprenderà a settembre. Il conduttore ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento ai telespettatori e pure a tutti i suoi collaboratori. Proprio sui titoli di coda, Giletti ha detto: “Voglio ringraziare ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 giugno 2022) È stata trasmessa ieri, 19 giugno 2022, l’ultima puntata di “Non è” su La7. Proprio pochi istanti prima del termine della messa in onda del programma e dei ringraziamenti, il padrone di casa Massimoha messo in imbarazzo lo. Cosa è successo? Presto detto. (continua a leggere dopo le foto) È andata in onda l’ultima puntata del talk di La7 “Non è”: imbarazzo per la domanda di MassimoMassimoha salutato il pubblico di «Non è». Si è chiusa la stagione del talk show di La7 che molto probabilmente riprenderà a settembre. Il conduttore ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento ai telespettatori e pure a tutti i suoi collaboratori. Proprio sui titoli di coda,ha detto: “Voglio ringraziare ...

radioleopoldait : ?? Nuovo Podcast! 'Matteo Renzi a non è l'Arena - Speciali Leopolda dell 20 giugno 2022' su @Spreaker - Libero_official : 'Al #Cremlino si perde la testa', '#Putin come Pietro il Grande? Menzogna e propaganda': il vivace scontro tra… - Tranviereincaz1 : @ROBYBOX @GiovaQuez Ho guardato il gp del Canada...non è l'arena??? che roba è??... Giletti il buzzurrozoticone pad… - malva444 : Non è l'Arena, Matteo Renzi: 'Vi dico perché non vincerà mai la Meloni' - FrancoBlog49 : Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 680.000 spettatori Su La7 Non è l’Arena ha registrato 686.000 spettatori… -

Attenti a quei due! (IV e ultima puntata) ... che ha dato lo scudetto al Milan, l'allenatore Pioli ha raccolto ... pacatezza, serenità, flemma e tranquillità non volendo '...suoi calciatori che da lì a poco sarebbero entrati in una autentica arena ... La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Firenze ...uscito il 27 maggio 2022) e i Pinguini Tattici Nucleari non ...uscito il 27 maggio 2022) e i Pinguini Tattici Nucleari non vedono l'... Unipol Arena 2 luglio 2022 " Ancona, Pala Prometeo 4 luglio 2022 " ... La7 ... che ha dato lo scudetto al Milan,'allenatore Pioli ha raccolto ... pacatezza, serenità, flemma e tranquillitàvolendo '...suoi calciatori che da lì a poco sarebbero entrati in una autentica......uscito il 27 maggio 2022) e i Pinguini Tattici Nucleari...uscito il 27 maggio 2022) e i Pinguini Tattici Nuclearivedono'... Unipol2 luglio 2022 " Ancona, Pala Prometeo 4 luglio 2022 " ... Non è l'arena