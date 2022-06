“Non c’è stato nulla da fare”. Choc in spiaggia, si accascia e muore davanti ai bagnanti (Di lunedì 20 giugno 2022) Sorso, malore improvviso in spiaggia muore 59enne. La tragedia si è consumata davanti a decine di bagnanti. Secondo quanto riporta l’Ansa l’uomo avrebbe iniziato improvvisamente ad urlare chiedendo aiuto, poi è crollato in preda alle convulsioni. I bagnanti hanno provato ad aiutarlo e hanno cercato inutilmente un defibrillatore nella spiaggia e nella passeggiata che la sovrasta. All’arrivo dell’ambulanza i soccorritori non hanno potuto fare più nulla per lui. Al medico non è rimasto altro da fare se non costatarne la morte per arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Porto Torres. Nei giorni scorsi un’altra tragedia aveva scosso la Sardegna. Lo scorso dine settimana a Cagliari nell’affollato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Sorso, malore improvviso in59enne. La tragedia si è consumataa decine di. Secondo quanto riporta l’Ansa l’uomo avrebbe iniziato improvvisamente ad urlare chiedendo aiuto, poi è crollato in preda alle convulsioni. Ihanno provato ad aiutarlo e hanno cercato inutilmente un defibrillatore nellae nella passeggiata che la sovrasta. All’arrivo dell’ambulanza i soccorritori non hanno potutopiùper lui. Al medico non è rimasto altro dase non costatarne la morte per arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Porto Torres. Nei giorni scorsi un’altra tragedia aveva scosso la Sardegna. Lo scorso dine settimana a Cagliari nell’affollato ...

