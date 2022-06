Niente cognome al figlio se papà è violento? Preoccupiamoci di come aiutare il ragazzo (Di lunedì 20 giugno 2022) A Treviso, la Corte d'Appello di Venezia ha deciso di togliere il cognome paterno ad un figlio che in sorte ha un padre violento. Questo ragazzo ora porterà solo il cognome della madre. È giusto pensare che, dinanzi a un padre violento, portare lo stesso cognome può significare, nella vita, qualche problema. Ma io mi preoccuperei anche, al di là di togliergli il cognome del padre, a come si può aiutare questo ragazzo a rimuovere situazioni decisamente dolorose. Sono certo che qualcuno se ne preoccuperà, anche perché è sempre più frequente la difficoltà di convivenza tra un figlio e almeno un genitore. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) A Treviso, la Corte d'Appello di Venezia ha deciso di togliere ilpaterno ad unche in sorte ha un padre. Questoora porterà solo ildella madre. È giusto pensare che, dinanzi a un padre, portare lo stessopuò significare, nella vita, qualche problema. Ma io mi preoccuperei anche, al di là di togliergli ildel padre, asi puòquestoa rimuovere situazioni decisamente dolorose. Sono certo che qualcuno se ne preoccuperà, anche perché è sempre più frequente la difficoltà di convivenza tra une almeno un genitore.

