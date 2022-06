Nessuno si impossesserà del sud | dice Zelenski Invasione russa dell' Ucraina

(Di lunedì 20 giugno 2022) Nella sua visita alle zone meridionali del Paese, come Odessa e Mikholaiv, il presidente ucraino Volodymyrha affermato che il sud non sarà oggetto di conquista di. L’, che dura da 116 giorni, è anche oggetto di dibattito politico duro in Italia. Nei prossimi due giorni le comunicazioni del presidente del Consiglio al parlamento e ci sono frizioni molto forti, soprattutto nel movimento 5 stelle, riguardo all’invio di armi al Paese che si difende. L'articolosidel sud, proviene da Noi Notizie..

Pubblicità

Noi Notizie

Nella sua visita alle zone meridionali del Paese, come Odessa e Mikholaiv, il presidente ucraino Volodymyr Zelenski ha affermato che il sud non sarà oggetto di conquista di. L'invasione russa dell'Ucraina, che dura da 116 giorni, è anche oggetto di dibattito politico duro in Italia. Nei prossimi due giorni le comunicazioni del presidente del Consiglio al ...La farsa dell'eroismo si ripete in ogni guerra, anche sesi aspettava che potesse trovare ... Presto la bruttezza non avrà più limiti, sidi tutto, e se le "gesta eroiche" ... Nessuno si impossesserà del sud, dice Zelenski