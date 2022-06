Napoli | De Laurentiis ha un tesoretto da 80 milioni di euro

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ilsul calciomercato è impegnato anche nelle cessioni, giocatori che possono andare a finanziare il mercato degli azzurri. La società si è già mossa con gli acquisti di Kvaratskhelia e Olivera, il rinnovo di Juan Jesus ed il riscatto di Anguissa. Ma bisogna fare ancora altro sul mercato, come ad esempio l’acquisto di Gerard Deulofeu. Per finanziare la campagna acquisti ilpuò puntare sulle cessioni come quelle di: Politano, Demme, Fabian Ruiz. Il Mattino fa sapere che sicuramente il primo della lista è “Matteo Politano che prima tramite le parole del proprio agente Mario Giuffredi e poi direttamente in prima persona dalle vacanzea Formentera, ha fatto capire a chiare lettere di essere alla ricerca di qualcosa di nuova. Si aggiungano alla lista di giocatori col «mal di pancia» anche Diego Demme e Fabian Ruiz. E allora mo la calcolatrice e ...

- Diciotto anni: e mentre intorno c'è (di nuovo) il profumo della Champions, ciò che resta nell'aria è un retrogusto amaro d' incomprensioni che stride con una realtà calcisticamente ...E' tutto strettamente collegato e gerarchico come da politica di Aurelio De. E così, come riporta Il Mattino, sono di fatto già pronte tre new entry. Mercato: pronti Deulofeu, ...In casa Napoli si respira un po' di tensione, Spalletti e De Laurentiis non sembrano essere sulla stessa lunghezza d'onda. Ne parla Antonio Corbo nel suo editoriale pe Repubblica. "De Laurentiis e ...NAPOLI - Diciotto anni: e mentre intorno c’è (di nuovo) il profumo della Champions, ciò che resta nell’aria è un retrogusto amaro d'incomprensioni che stride con una realtà calcisticamente abbagliante ...