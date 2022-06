MotoGP, Joan Mir: “E’ stato il miglior week-end dell’anno fino alla caduta in gara” (Di lunedì 20 giugno 2022) Joan Mir ha concluso nella ghiaia il Gran Premio di Germania, 10ma competizione del Motomondiale 2022. Lo spagnolo ha alzato bandiera bianca in curva 1, out dopo un contatto con il portoghese Miguel Oliveira (KTM). L’ex campione del mondo ha rilasciato ai media come riporta ‘Speedweek.com’. “E’ stato un weekend pieno di alti e bassi. Venerdì e sabato mi sentivo bene, è stato il miglior week-end dell’anno fino alla caduta in gara. Anche in termini di passo gara siamo stati tra i più veloci”. Il centauro di Suzuki ha continuato dicendo: “Per le alte temperature abbiamo scelto la gomma posteriore dura anziché quella media. Nei primi due giri le gomme non funzionavano ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022)Mir ha concluso nella ghiaia il Gran Premio di Germania, 10ma competizione del Motomondiale 2022. Lo spagnolo ha alzato bandiera bianca in curva 1, out dopo un contatto con il portoghese Miguel Oliveira (KTM). L’ex campione del mondo ha rilasciato ai media come riporta ‘Speed.com’. “E’unend pieno di alti e bassi. Venerdì e sabato mi sentivo bene, èil-endin. Anche in termini di passosiamo stati tra i più veloci”. Il centauro di Suzuki ha continuato dicendo: “Per le alte temperature abbiamo scelto la gomma posteriore dura anziché quella media. Nei primi due giri le gomme non funzionavano ...

