Mondiali nuoto | Ceccon oro con record nei 100 dorso Pilato vince i 100 rana

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Azzurri strepitosi ai campionati del mondo di Budapest Thomasla medaglia d’oro nei 100realizzando il nuovo primato mondiale. Mentre Benedettatrionfa nei 100– Il 21enne azzurro tocca in 51?60 precedendo gli statunitensi Ryan Murphy (51?97) e Hunter Armstrong (51?98). “Oggi sapevo di non avere rivali ma devo ancora rendermi conto di quello che ho fatto, 51?60 è tanta roba. Mancavano i due russi, con loro sarebbe stata una sfida ancora più bella. L’obiettivo però non è questo, è molto più in alto”, le parole di Thomas, ai microfoni di Rai Sport. Prima dell’impresa alla Duna Arena di Budapest,aveva un personale di 52?30. Quello del 21enne veneto è il primodel mondo realizzato alla ...

Pubblicità

sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - repubblica : Mondiali di nuoto, Nicolo' Martinenghi vince l'oro nei 100 metri rana - VVezzali : Dopo #Berrettini nel #tennis??, #Raffaeli nella #ginnasticaritmica ???????, la domenica si tinge sempre più di azzurro… - gellyfish5 : RT @paoloigna1: Una sua personale rivincita verso chi l'aveva ingiustamente criticata dopo #Tokyo2020. Così si risponde alle malignità vinc… - DUVAFerdinando : RT @fanpage: Benedetta Pilato trionfa a #Budapest2022 con una rimonta da urlo: vince la medaglia d’oro nei 100 rana ai Mondiali 2022. http… -

BUDAPEST (UNGHERIA) - Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri rana femminili aidia Budapest.Niente da fare per Simona Quadarella nella finale dei 1500 stile libero aidi. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) l'azzurra ha deluso le aspettative e ha chiuso in quinta posizione con una distanza abissale dalle prime posizioni (16:03.84 il suo tempo). L'...Thomas Ceccon conquista la medaglia d'oro con il record del mondo nella finale dei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto a Budapest. "Non so, devo ancora realizzare, 51''60 è tanta roba, non lo volevo ...BUDAPEST (UNGHERIA) - Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 metri rana femminili ai Mondiali di nuoto a Budapest.