Mercedesz o Nick: chi sarà eliminato? I sondaggi (Di lunedì 20 giugno 2022) Mercedesz Henger o Nick Luciani? Chi sarà il nuovo concorrente eliminato (che raggiungerà Playa Sgamada) della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi? Parlano i sondaggi. Il televoto è ufficialmente aperto: Chi vuoi salvare tra Mercedesz e Nick? #Isola pic.twitter.com/wUixFacSDX — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 13, 2022 Questa volta a finire su Playa Sgamada rischiando a tutti gli effetti l’eliminazione potrebbe essere uno fra Mercedesz e Nick. Là l’eliminato troverebbe Pamela Petrarolo. Come più volte dichiarato da Ilary Blasi la Sgamada è un’isola di passaggio: chi la abita o rientra in gioco o viene mandato definitivamente a casa. sondaggi: il naufrago che potrebbe finire a Playa ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 giugno 2022)Henger oLuciani? Chiil nuovo concorrente(che raggiungerà Playa Sgamada) della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi? Parlano i. Il televoto è ufficialmente aperto: Chi vuoi salvare tra? #Isola pic.twitter.com/wUixFacSDX — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 13, 2022 Questa volta a finire su Playa Sgamada rischiando a tutti gli effetti l’eliminazione potrebbe essere uno fra. Là l’troverebbe Pamela Petrarolo. Come più volte dichiarato da Ilary Blasi la Sgamada è un’isola di passaggio: chi la abita o rientra in gioco o viene mandato definitivamente a casa.: il naufrago che potrebbe finire a Playa ...

