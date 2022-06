L’inversione ad U nel pieno della notte è fatale: tre giovanissimi perdono la vita (Di lunedì 20 giugno 2022) In una sola notte, tre giovanissimi hanno perso la vita in provincia di Vercelli. Tre famiglie distrutte dal dolore. Doveva essere una serata come tante, passata in compagnia di amici. Ma per Raffaele Petrillo e Alessandro Messina – entrambi di 16 anni – Carmine Marotta di 22 anni e Stefano Tiani di 21 anni, è finita in tragedia. ANSA/ALESSANDRO PREVIATI/ARCHIVIOQuest’ultimo è l’unico ad essere sopravvissuto, sebbene ricoverato in gravi condizioni. Gli altri tre ragazzi non ce l’hanno fatta: sono deceduti. I quattro giovani viaggiavano tutti a bordo di una Lancia Y guidata da Tiani. Poco dopo le 5 del mattino, sulla provinciale 230, nelle vicinanze dell’abitato di Busonengo, frazione di Villarboit si sono scontrati frontalmente con una Bmw guidata da un 29enne. Dopo l’impatto violentissimo, entrambe le auto sono ... Leggi su formatonews (Di lunedì 20 giugno 2022) In una sola, trehanno perso lain provincia di Vercelli. Tre famiglie distrutte dal dolore. Doveva essere una serata come tante, passata in compagnia di amici. Ma per Raffaele Petrillo e Alessandro Messina – entrambi di 16 anni – Carmine Marotta di 22 anni e Stefano Tiani di 21 anni, è finita in tragedia. ANSA/ALESSANDRO PREVIATI/ARCHIVIOQuest’ultimo è l’unico ad essere sopravvissuto, sebbene ricoverato in gravi condizioni. Gli altri tre ragazzi non ce l’hanno fatta: sono deceduti. I quattro giovani viaggiavano tutti a bordo di una Lancia Y guidata da Tiani. Poco dopo le 5 del mattino, sulla provinciale 230, nelle vicinanze dell’abitato di Busonengo, frazione di Villarboit si sono scontrati frontalmente con una Bmw guidata da un 29enne. Dopo l’impatto violentissimo, entrambe le auto sono ...

