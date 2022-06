La risposta dei pizzaioli a Briatore che non crede si possa vendere una pizza a quattro euro (Di lunedì 20 giugno 2022) “Certamente, non è impossibile fare una pizza a 5 euro, dipende dalle condizioni in cui si lavora e dai costi in genere, ma certamente non è scandalosa nemmeno una pizza a 15 euro e più. Vorrei solo specificare che una pizza a 15 euro deve avere almeno una qualità dei prodotti e della manifattura eccezionale, altrimenti non si possono giustificare i costi per la clientela”: Antonio Pace, presidente Avpn (Associazione Verace pizza Napoletana), interviene parlando con Adnkronos sulla querelle sollevata da Flavio Briatore sui costi delle pizzerie. “Dispiace che il signor Briatore, nel suo video, non citi il fatto che la vera pizza napoletana nel suo complesso – avverte Pace – deve rispondere a delle regole ben precise, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) “Certamente, non è impossibile fare unaa 5, dipende dalle condizioni in cui si lavora e dai costi in genere, ma certamente non è scandalosa nemmeno unaa 15e più. Vorrei solo specificare che unaa 15deve avere almeno una qualità dei prodotti e della manifattura eccezionale, altrimenti non si possono giustificare i costi per la clientela”: Antonio Pace, presidente Avpn (Associazione VeraceNapoletana), interviene parlando con Adnkronos sulla querelle sollevata da Flaviosui costi delle pizzerie. “Dispiace che il signor, nel suo video, non citi il fatto che la veranapoletana nel suo complesso – avverte Pace – deve rispondere a delle regole ben precise, ...

Pubblicità

marcotravaglio : Ora che il dossier dei Servizi spacciato dal Corriere per lista di “putiniani” è pubblico, il caso è tutt’altro che… - romeoagresti : ?? Aria d’addio (bis) tra la #Juve e #Morata? ?? La mossa dei bianconeri per #Fagioli ???? #DiMaria: quando arriverà la… - il_genio10 : RT @FeliceRaimondo: @russ_mario1 Su certi argomenti, in assenza di competenze specifiche, bisognerebbe avere semplicemente l'intelligenza d… - FlavioBertolin8 : @Nictaux_ @anxstennisboy Importante allo stesso modo, mentre sull'erba il servizio incide maggiormente su tutti gli… - andreap46674638 : È necessario invitare questa gente in televisione? È veramente necessario invitare questi “tromboni” che prendono i… -