Israele | la maggioranza di Bennett non ha più i numeri e scioglie il Parlamento | nuove elezioni in autunno | Yair Lapid sarà premier reggente

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ladi governo che sostiene il primo ministro israeliano, Naftali, ha deciso di interrompere l’attuale legislatura iniziata soltanto un anno fa, a giugno 2021. Lo ha fatto sapere l’ufficio di, comunicando che il provvedimento chela Knesset – ildi Gerusalemme –proposto allo stessola settimana prossima. Una volta approvato, il governo di transizione che condurrà ageneraliguidato da, attuale ministro degli Esteri, come previsto dagli accordi legali di. Al momento infatti, leader dei liberali dello Yesh Atid, ricopre la carica di ...

