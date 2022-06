Inter, c’è il rinnovo di Inzaghi: le ultime su Lukaku e Skriniar (Di lunedì 20 giugno 2022) Se c’è una squadra che più di tutte si sta dimostrando attiva sul calciomercato, quella è l’Inter. I nerazzurri hanno già chiuso gli acquisti di Onana, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova ma le mosse di Ausilio e Marotta sembrano essere appena cominciate. Oggi infatti la dirigenza Interista ha ricevuto in sede il tecnico Simone Inzaghi, con cui è stata raggiunta un’intesa totale per il prolungamento fino al 2024: tra domani e mercoledì è attesa la firma sul contratto. Lasciando il quartiere generale nerazzurro l’allenatore ha risposto con un sorriso eloquente ai cronisti che lo hanno incalzato chiedendo notizie sull’andamento della trattativa Lukaku. Il belga infatti sembra sempre più vicino al ritorno a Milano. Rilancio con il Chelsea EPA/ANDY RAIN Romelu Lukaku durante la finale di Carabao Cup ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Se c’è una squadra che più di tutte si sta dimostrando attiva sul calciomercato, quella è l’. I nerazzurri hanno già chiuso gli acquisti di Onana, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova ma le mosse di Ausilio e Marotta sembrano essere appena cominciate. Oggi infatti la dirigenzaista ha ricevuto in sede il tecnico Simone, con cui è stata raggiunta un’intesa totale per il prolungamento fino al 2024: tra domani e mercoledì è attesa la firma sul contratto. Lasciando il quartiere generale nerazzurro l’allenatore ha risposto con un sorriso eloquente ai cronisti che lo hanno incalzato chiedendo notizie sull’andamento della trattativa. Il belga infatti sembra sempre più vicino al ritorno a Milano. Rilancio con il Chelsea EPA/ANDY RAIN Romeludurante la finale di Carabao Cup ...

