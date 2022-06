Giro Donne 2022 | consegnata a UNHCR la Maglia Rosa in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato

Pubblicità

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato (20 giugno), è avvenuta la consegna ufficiale della Maglia Rosa 2022 dela Unhcr durante la tavola rotonda 'Rifugiati, dall'asilo all'integrazione: partnership e soluzioni innovative per una crisi senza precedenti' tenutasi al Centro Congressi Palazzo ...... conquistata con sacricio dalle generazioni precedenti ed io faccio appello a tutte lee a ...ennesimo video autocelebrativo in cui ribadisce che la città è sicura perché non si vedono più in...Era stata annunciata settimana scorsa, oggi, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, è arrivata la consegna della Maglia Rosa 2022 del Giro Donne a UNHCR durante la tavola rotonda ...Roma, 20 giu. (askanews) - In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato (20 giugno), è avvenuta la consegna ufficiale della Maglia Rosa ...