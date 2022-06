Giornata mondiale del rifugiato | Mattarella esalta l’accoglienza

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione delladelringrazia per l'accoglienza agli ucraini L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

amnestyitalia : TUTTE le persone che scappano dalla guerra hanno il diritto di cercare protezione. #20giugno Giornata mondiale del rifugiato - Avvenire_Nei : #giornatadelrifugiato La corsa a ostacoli di chi scappa da guerre e violenze - santegidionews : Giornata Mondiale del Rifugiato - il #23giugno a Roma la preghiera Morire di Speranza in memoria di quanti perdono… - concettalarocca : RT @santegidionews: Giornata Mondiale del Rifugiato - il #23giugno a Roma la preghiera Morire di Speranza in memoria di quanti perdono la v… - UNHCRItalia : RT @RadiocorriereTv: Ricostruire la propria vita con dignità è un diritto umano #20giugno Giornata mondiale del Rifugiato ??La #Rai con… -

L'UNHCR celebrerà ladel Rifugiati il 20 giugno con una tavola rotonda dal titolo Rifugiati, dall'asilo all'integrazione: partnership e soluzioni innovative per una crisi senza ...Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione delladel Rifugiato. "La cronaca internazionale ci presenta - prosegue il Capo dello Stato -...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato ringrazia per l'accoglienza agli ucraini ...Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. “La cronaca internazionale ci presenta costantemente la drammatica attualità della ...