F1, Pierre Gasly: “Non avevamo il passo per lottare per la Top10” (Di lunedì 20 giugno 2022) Pierre Gasly ha rilasciato la propria considerazione al termine del Gran Premio del Canada, nono round del Mondiale F1 2022. Il portacolori di AlphaTauri ha concluso al 14mo posto, una prova difficile dopo dei buoni riscontri nei primi giri del week-end. La compagine di Faenza cerca di tornare al più presto nella parte nella prima metà della graduatoria. Le ultime gare non hanno sempre sorriso al team satellite della Red Bull, squadra che ha tutte le carte in regola per un posto nella Top10. Il francese ha rilasciato alla stampa ai microfoni della propria formazione: “Abbiamo adottato una strategia differente al fine di recuperare posizioni. Stavamo lottando molto con il grip, non avevamo il passo per lottare per la Top10. Dovremo analizzare tutto, ma oggettivamente ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022)ha rilasciato la propria considerazione al termine del Gran Premio del Canada, nono round del Mondiale F1 2022. Il portacolori di AlphaTauri ha concluso al 14mo posto, una prova difficile dopo dei buoni riscontri nei primi giri del week-end. La compagine di Faenza cerca di tornare al più presto nella parte nella prima metà della graduatoria. Le ultime gare non hanno sempre sorriso al team satellite della Red Bull, squadra che ha tutte le carte in regola per un posto nella. Il francese ha rilasciato alla stampa ai microfoni della propria formazione: “Abbiamo adottato una strategia differente al fine di recuperare posizioni. Stavamo lottando molto con il grip, nonilperper la. Dovremo analizzare tutto, ma oggettivamente ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? Gasly in macchina con Leclerc nel post qualifiche ?? Bello il cappellino Pierre ?? ?? Il #CanadianGP è in diretta al… - barellagir : PIERRE GASLY: tassorosso ero un po’ combattuto qui ma ho deciso di andare sul sicuro. piero illumina qualsiasi luo… - consistencyisk_ : RT @alexsiaadv: pierre gasly con il cappellino ferrari di charles è il multiverso - harrehismyhero : RT @wolfsxtar: nella prossima vita voglio davvero rinascere pierre gasly cioè guardatelo per le strade di Montreal con il fra charles lecle… - DD_Jessy : RT @alexsiaadv: pierre gasly con il cappellino ferrari di charles è il multiverso -