Elisabetta Canalis, il selfie allo specchio dell’ascensore: spunta un ‘dettaglio’ insolito (Di lunedì 20 giugno 2022) Il selfie allo specchio di Elisabetta Canalis mostra un dettaglio piuttosto insolito: avete visto anche voi? Non immaginereste mai. Si sta parlando solo di lei in queste ultime ore: Elisabetta Canalis è la regina della kickboxing. Debuttata sul ring di Torino nelle scorse ore, l’ex velina di Striscia la notizia ha impressionato tutti con la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 20 giugno 2022) Ildimostra un dettaglio piuttosto: avete visto anche voi? Non immaginereste mai. Si sta parlando solo di lei in queste ultime ore:è la regina della kickboxing. Debuttata sul ring di Torino nelle scorse ore, l’ex velina di Striscia la notizia ha impressionato tutti con la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

MarcoD82 : RT @RaiNews: Lo aveva annunciato e l'ha fatto: Elisabetta Canalis vince al debutto nella Kickboxing. In un video alcuni momenti dell'incont… - RaiNews : Lo aveva annunciato e l'ha fatto: Elisabetta Canalis vince al debutto nella Kickboxing. In un video alcuni momenti… - giulianocoach : Galà strepitoso in una atmosfera magica alla Reggia di Venaria grandi match di kick boxing con due titoli mondiali… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Kickboxing, vittoria con il botto per Elisabetta Canalis #elisabettacanalis - MediasetTgcom24 : Kickboxing, vittoria con il botto per Elisabetta Canalis #elisabettacanalis -